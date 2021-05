El excandidato presidencial Rafael López Aliaga, quien quedó en tercer lugar en las Elecciones Generales de Perú de 2021 realizadas el pasado 11 de abril, viene realizando un recorrido por diversas regiones en su denominada “Caravana de la Esperanza”.

El líder de Renovación Popular dijo, en entrevista a El Comercio, que ya definió su voto a favor de Keiko Fujimori, pues - a su criterio - no quiere poner al Perú “en riesgo”.

“Yo nunca he votado por Keiko pero si veo que mi Perú está en riesgo de ser Cuba o Venezuela, evidentemente que voy a votar por Keiko y aliento a la gente a votar por Keiko”, sostuvo.

Opinó que a Castillo no lo ve en el mapa, pero que si llega a ser presidente del Perú “esto va a ser un desastre total”.

No conocía a Pedro Castillo

El empresario López Aliaga reveló que solo llegó a escuchar de Pedro Castillo por la televisión, previo a las elecciones.

“Me sigue pareciendo una persona del campo, un profesor simple pero no lo veo presidente del Perú. Me dio buena leche pero no había leído lo que está escrito. (Cerrón) sí pone por escrito que está a favor del aborto, no es pro vida para nada. Que Castillo no haya leído el plan de gobierno que ha hecho Cerrón ya es problema de él”.

Consultado de que si cree que Castillo, como Presidente del Perú se aleje de Cerrón, comentó que prefiere no arriesgarse.

“Ya he visto el fenómeno de Venezuela. Así empiezan las dictaduras, yo no voy a avalar en ningún momento al señor Castillo y al señor Cerrón (...) No voy a poner al Perú en riesgo. Conozco los métodos marxistas desde la universidad, los he estudiado; conozco el maoísmo que es la peor rama. No puedo quedarme callado”; agregó.

