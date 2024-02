Rafael Vela llega a Lima y niega las declaraciones de Jaime Villanueva.

Rafael Vela Barba, fiscal suspendido y coordinador del Equipo Especial Lava Jato, regresó a Perú desde Estados Unidos en la madrugada de este miércoles.

Durante una conferencia de prensa, Vela Barba rebatió las acusaciones presentadas por Jaime Villanueva en relación con posibles encuentros o acuerdos para favorecer a Vladimir Cerrón, Dina Boluarte o el partido Perú Libre.

“Eso es absolutamente falso, no me he reunido nunca con la señora Luque. (...) El señor Cerrón es un prófugo de la justicia, justamente tiene un mandato de prisión preventiva, por la Fiscalía de lavado de activos. Nunca (tuve un contacto con él), no conozco al señor Cerrón, sino en las audiencias”, respondió a la pregunta sobre su presunta participación en la reunión con Villanueva, supuestamente orientada a favorecer a Pedro Castillo y Perú Libre en las investigaciones por lavado de activos.

El fiscal superior, suspendido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, manifestó su disposición para abordar las preguntas de la prensa en una conferencia, aunque desde el principio desestimó todas las interrogantes al calificarlas como falsas.