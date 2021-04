El almirante Jorge Montoya, virtual congresista por el partido Renovación Popular, sostuvo en conversación con Canal N que no apoyarán a Pedro Castillo en la segunda vuelta de las Elecciones generales 2021 porque es ‘comunista’.

“Yo le diría a quién no vamos a apoyar. A (Pedro) Castillo no lo vamos a apoyar, es comunista y no vamos a tener ningún trato con él. Los votantes quedaran en libertad de conciencia para emitir su voto”, sostuvo.

En esa línea, el candidato a la segunda vicepresidencia del partido de Rafael López Aliaga, señaló que dejarán a sus votantes en “libertad de conciencia” para emitir su próximo voto y que no descarta votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

“No voy a votar por Castillo y no voy a decir cuál es mi voto. (¿Usted votaría viciado, en blanco o no iría a votar?) No, puedo votar también por (Keiko) Fujimori. No le voy a decir mi voto”, añadió Montoya.

Cabe indicar que el partido Renovación Popular, cuyo candidato presidencial es Rafael López Aliaga, envió un documento a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para pedir que se revisen las actas de las elecciones generales 2021 a nivel nacional ante sus personeros partidarios.

En caso de no ser atendidos, indicaron que no reconocerán los resultados de los comicios del pasado 11 de abril.

