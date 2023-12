Ante el Tribunal Constitucional (TC), que conoce cinco recursos planteados a su favor, el expresidente Pedro Castillo solicitó que se declare nula la prisión preventiva que cumple a raíz del golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, hecho que calificó de “mensaje de carácter político”.

MÁS INFORMACIÓN : Patricia Benavides se aferra al cargo, mientras se podría ir presa por 25 años

Pedro Castillo negó ser golpista y hasta se hace la víctima.

MÁS INFORMACIÓN : Advierten posible proceso disciplinario para juez que negó libertad a Alberto Fujimori pese a fallo del TC

Mencionó la investigación contra Patricia Benavides como supuesta cabecilla de una organización criminal con nexos en el Congreso que hasta hoy la protege y alegó que Ministerio Público y autoridades “se han ensañado conmigo”.





¿Golpe no fue golpe?

Al negar el carácter de golpe a su mensaje a la Nación en que anunciaba la ruptura del orden constitucional y la disolución de otros poderes e instituciones del Estado, el reo juró ayer que su acción solo respondió a “un clamor del pueblo peruano”.

Pedro Castillo indicó al TC que nunca se levantó en armas, como exige la ley para considerar que delinquió.





¿Apela al pueblo?

“Yo solo trasladé un clamor del pueblo peruano a través de un discurso, que era inejecutable, es un mensaje de carácter político. Nunca me levante en armas, no tuve ni siquiera una cortaúñas (sic) en mi mano, no se coordinó con nadie, no llamé a ningún policía, no puse a una tanqueta”, indicó por video desde la base de la Diroes.

Pedro Castillo negó que iba a fugar del país al ser detenido, ya que solo llevaba a su familia a la embajada de México.





Caso penal

En tanto, el juez supremo José Checkley suspendió para próxima fecha “lo más antes posible” a la audiencia que analizará revocar la prisión preventiva de Pedro Castillo por su presunto intento de golpe de Estado.

Explicó que la reprogramación se debe a que al mismo tiempo se estaba realizando la audiencia pública del TC sobre el caso Pedro Castillo.









TE PUEDE INTERESAR: