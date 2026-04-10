El candidato presidencial Ricardo Belmont, del Partido Obras, admitió haber estafado a 40 mil ciudadanos con acciones de su entonces canal de televisión RBC. Al calificar de “barbaridades” algunas denuncias en su contra, a través de una transmisión en TikTok, dijo: “Falso, no eran 70 mil, eran 40 mil”.

Afirmó que este tema ya es “cosa juzgada”, porque ni siquiera llegó a juicio. Luego rechazó ser un “agente comunista”. “Van a tener que demostralo”, amenazó.

En 1986 Belmont solicitó apoyo a sus televidentes para solventar RBC, al que le llamó el “Canal del Pueblo”. Ofrecía ser socio del canal con una inversión de un dólar o su equivalente en soles, ofrecía magníficas ventajas, pero nunca devolvió ni la inversión ni las ganancias. El caso se judicializó y nunca hubo sentencia.

No informó de gastos de campaña

Además, el Partido Obras, que lleva como candidato presidencial a Belmont, es una de las tres agrupaciones políticas que no presentaron su informe de ingresos y gastos ante la Oficina de Procesos Electorales (ONPE).

Belmont admitió la falta y dijo que solo hay “un retraso”.

Las otras dos agrupaciones, de 39 en total, son el Partido Patriótico del Perú y el Partido Ciudadanos por el Perú, este último retirado del proceso electoral en febrero.

El plazo inicial para presentar la información vencía el 20 de marzo. Posteriormente, fue ampliado hasta el 27 de marzo. Pese a esta facilidad, los tres partidos no cumplieron con la ley electoral.

“Nosotros queremos abrazos y no balazos”, dijo Belmont al intentar explicar cómo cambatirá a la delincuencia.

También es cuestionado por apoyar a Pedro Castillo y Vladimir Cerrón en su momento. Incluso, Castillo lo anunció como su asesor en los primeros días de su gobierno, cuando Belmont lo visitó en Palacio.