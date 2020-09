Richard Swing: Confirman que eliminaron correos que dan cuenta de sus visitas a Palacio de Gobierno

Después de tres meses de investigación, peritos informáticos del Ministerio Público han confirmado que el registro de visitas y los correos de las computadoras de Palacio de Gobierno fueron adulterados antes de ser intervenidos por la fiscalía en el marco del Caso ‘Richard Swing’, según reveló un reportaje de “Punto Final”.

Varios de los correos electrónicos dan cuenta de las coordinaciones de las visitas de Richard Cisneros a la sede principal del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el reportaje, se detectaron siete correos solicitando la autorización de ingreso a Palacio de Gobierno con el nombre de Richard Cisneros Carballido, cinco de las cuales no aparecen en el portal de transparencia de la sede.

Las fechas de estos son el 19 de diciembre de 2017; el 3 y 18 de abril de 2018; el 12 de junio de 2018 y el 13 de agosto de 2019.

El último de estos correos fue enviando a la dirección de edecanes por Julio Ubillús Boada, funcionario del servicio diplomático que fue destacado a trabajar con el presidente Martín Vizcarra. Allí se solicitó ingreso para Richard Cisneros con copia a Karem Roca Luque, la exasistente administrativa del despacho presidencial.

Los correos anteriores fueron todos enviados por Karem Roca, según la revelación de Punto Final.

Según el dominical, el Ministerio Público también ha recuperado un correo del pasado 7 de agosto de 2017, enviado por Karem Roca a la dirección de correo jcordoba@cultura.gob.pe, cuyo contenido da cuenta de una coordinación no detallada entre el exministro de Cultura, Salvador del Solar y el entonces vicepresidente Martín Vizcarra.

En el correo se copia otro mail enviando por Cisneros a Vizcarra donde este le pide una reunión para explicarle su proyecto cultural y musical “Perú, yo te amo”.

“No guardo registro de los correos electrónicos institucionales del ministerio [de Cultura] y no podría dar una respuesta respecto del correo de fecha 7 de agosto de 2017, en cualquier caso con relación al tema que me pregunta en julio de este año declaré que recibí al Sr. Cisneros en una reunión de pocos minutos el 28 de septiembre de 2017, casi dos meses después del correo que usted menciona, me parece importante que se deje claro que no hubo contrataciones con el señor Cisneros durante mi gestión”, respondió Del Solar a Punto Final.