Este miércoles 13 de mayo, desde las 2 de la tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Luis Jiménez, debe presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para informar sobre los cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales.

Esta convocatoria se da en medio de rumores de un posible indulto al presidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 11 años de cárcel por el golpe de Estado y es investigado por otros hechos de corrupción.

El grupo de trabajo aprobó ayer la citación con 11 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, tras la iniciativa presentada por el congresista Ilich López.

“Han salido unas resoluciones respecto al cambio de la Comisión de Gracias Presidenciales. Considero, por tanto, que es importante y necesario que el ministro se presente al pleno de esta comisión”, indicó López en su pedido.

Alertan a Balcázar

“Sería lo peor que le podría ocurrir al país”, declaró la congresista Lady Camones sobre el posible indulto a Castillo. “Exhortamos al presidente Balcázar que de ninguna manera siquiera tenga la mínima intención de ejercer este indulto”, añadió, al precisar que “atentó contra la democracia”.

El Minjus informó que la Comisión de Gracias Presidenciales, en su sesión ordinaria del último 30 de abril, declaró “inadmisible” la solicitud de indulto presentada por Castillo, quien pidió a Balcázar que cumpla su palabra empeñada.

El Minjus calificó de “falsa y dendenciosa” la información de que los cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales eran para liberar a Castillo.