En una conversación registrada hace dos días, el cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, se refirió a la renuncia de la ministra de Cultura, Sonia Guillén, tras el escándalo por los servicios que brindó a ese sector por más de S/175 mil.

En la grabación difundida por el programa ‘Panorama’, Cisneros Carballido incluso se vanagloria al afirmar que trabaja “para tres presidentes” y que jamás se imaginó “ser famoso a nivel mundial”.

“Oye, aunque hubiese invertido toda mi plata en mi fusión, nunca hubiera tenido una campaña como la que me están haciendo. Hoy día he botado a la ministra… por atrevida. La renuncié. Todas son unas envidiosas porque yo he llegado al lugar que nunca llegarán ellas, porque nunca llegarán a ese lugar”, expresó.

“Yo no solo mando en un país, mandan tres porque trabajo para tres presidentes. Estoy en la mansión Swing. Gordo, dime si algún día pensaste que iba a ser famoso a nivel mundial”, le dice a su interlocutor no identificado.

Incluso, ‘Richard Swing’ se refiere a una posible citación en el Congreso de la República: “Solo parodian a los grandes. Todos los días me parodian, las radios comen de mí. Vas a ver el día que vaya al Congreso van a haber 5 mil periodistas”.

La situación de ‘Richard Swing’ se hizo conocida, después de que el programa “Magaly TV: la firme”, revelara que el cantante fue contratado por el Ministerio de Cultura para brindar charlas motivacionales a los funcionarios de dicha cartera durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno a raíz del coronavirus (COVID-19).

Como se recuerda, el diario ‘El Comercio’ reveló que ‘Richard Swing’ visitó Palacio de Gobierno en dos oportunidades en el 2018. El 28 de junio de ese año, se reunió con Mirian Morales, secretaria general de la Presidencia de la República.

Y el 12 de octubre del 2018 tuvo otra “reunión de trabajo” con Karem Roca Luque, actual asistente administrativa del Despacho Presidencial.

No solo el Ministerio Público y la Contraloría han decidido investigar las contrataciones a favor de Cisneros. El miércoles 3 de junio la Comisión de Fiscalización del Congreso definirá conformar un grupo de trabajo para abordar este tema.

