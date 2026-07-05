El expremier Pedro Cateriano advirtió que existiría un “chantaje” a Keiko Fujimori por parte del líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, al poner condiciones, como excarcelar a Pedro Castillo, para dialogar con la mandataria electa.

Sánchez dijo que “a la señora Keiko Fujimori (a quien se negó llamar presidenta electa) yo no le creo nada”.

“Instalemos la comisión que investigue los crímenes del sur. Instalemos esa voluntad política para derogar las leyes procrimen y como sienten muchos peruanos (…) una demanda ética, la libertad del presidente Castillo. Cuando esos estándares se pongan adelante, estaremos dispuestos a dialogar siempre”, declaró Sánchez a RPP.

Golpe

“¿Chantaje para dialogar? Pedro Castillo dio un efímero golpe de Estado. Dio una orden golpista a las Fuerzas Armadas. Consciente él de su delito cometido, intentó huir del país. Castillo fracasó en su intento de establecer una dictadura, pero es clarísimo que rompió el orden democrático y constitucional”, destacó Cateriano ante el pedido de Sánchez para excarcelar al ex jefe de Estado preso en la Diroes.

¿Fujimorista?

Cateriano negó ser fujimorista.

“No la aplaudo. He dicho que es el mal menor. Y siempre recuerdo que fue la izquierda y el Apra quienes votaron por Fujimori (en 1990). Gracias a ellos existe el fujimorismo. Como peruano no deseo que la presidenta electa Keiko Fujimori haga un mal gobierno. Así de sencillo”, subrayó Cateriano.

Para el abogado procesalista Víctor Hugo Núñez, lo que Sánchez son “bravuconadas demagógicas” que insultan a la inteligencia.