Con la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en campaña como ganadora de la primera vuelta electoral, sus rivales de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, luchan voto a voto por llegar a la ronda definitoria por la jefatura de Estado.

Keiko Fujimori espera a su rival en la segunda vuelta del domingo 7 de junio próximo y, aunque su equipo dé por seguro a Roberto Sánchez, ello no será oficial hasta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo confirme con los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

Anoche, según la Onpe, al 92.766 % de actas escrutadas, Keiko Fujimori iba primera con 2′867,430 votos (17.172 % de sufragios válidos).

Sus 22 senadores y 40 diputados, disciplinados y leales, colocan a Fujimori en ventaja, indicó el politólogo Fernando Tuesta.

Voto a voto

Detrás iba segundo Roberto Sánchez con 2′003,692 votos (12.000 % de sufragios válidos) y Rafael López Aliaga, cerca, con 1′989,366 votos (11.914 % de sufragios válidos), eso con 92,420 actas contabilizadas, 346 para envío a los jurados electorales especiales (en evaluación por el JNE) y sin actas pendientes.

La distancia era anoche de 14,326 votos a favor de Sánchez sobre López Aliaga, cuando a lo largo del día llegó a poco más de 12 mil, una cifra casi insignificante.

Aunque anoche faltaban ingresar las votaciones de 84 actas de mesas de Lima y 4 del Callao, favorables a López Aliaga sobre Sánchez, también faltaban decenas de provincias del interior del país (36 de Cajamarca, 40 de San Martín y 89 de Piura, entre otras), donde el de Juntos por el Perú saca ventaja.

Motivo

Eso explica cómo López Aliaga se acercó a Sánchez y luego se rezagó.

Se confirma con ello la evaluación del analista de datos Juan Carbajal, quien advirtió que “las actas de Lima aún pendientes seguirán conllevando a que prosiga reduciéndose la diferencia, pero ante también la falta de actas de las regiones, sobre todo del Cusco, haría que tal reducción se contenga y podría revertir a incrementar otra vez la diferencia”.