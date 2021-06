La excongresista por Fuerza Popular, Rosa Bartra, opinó sobre la solicitud que dejó Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno, donde solicita al presidente de la república, Francisco Sagasti, que pida una auditoría a la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la segunda vuelta presidencial.

Para Bartra, ello no es posible ya que es causal de vacancia. “Aunque suene mal para muchas, la señora Keiko no puede pedirle al presidente de la República que interfiera en el proceso electoral, sería una infracción a la Constitución y causal inmediata de vacancia”, dijo a radio Exitosa la exaspirante congresal por Renovación Popular.

Asimismo, sostuvo que Fuerza Popular debe presentar pruebas para alegar fraude en mesa o en el proceso. “No podemos decir ahora este artículo del reglamento no me parece justo y por lo tanto pido que se respete la voluntad popular, no; debimos haber cambiado eso en el momento que hacíamos cambios electorales”, agregó.

“La legislación fue conocida por lo candidatos al momento de presentarse en el proceso electoral. Respetemos la ley todos y caminemos hacia la posibilidad de reconstruir nuestra patria que en este momento está sumida en el caos, social y económico”, sentenció la exlegisladora.

