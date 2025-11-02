Rutas de Lima (RDL) anunció que desde las cero horas de este domingo 2 de noviembre reanuda el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, en la carretera Panamericana Sur, tras apelar la sentencia judicial que suspendió el pago de la tarifa en ese tramo.

A través de un comunicado, refirió que, conforme a ley, cuando una sentencia es apelada sus efectos se suspenden hasta que se emita un fallo definitivo.

“Como fue informado previamente, luego de ser notificada con la referida arbitraria decisión judicial, RDL procedió ese mismo día a suspender el cobro de peajes en todas las estaciones de peaje del tramo sur, en resguardo de la seguridad de sus trabajadores y usuarios y mientras evaluaba sus opciones legales”, apuntó.

Llamado

Además, la concesionaria formuló un llamado a no fomentar ni promover actos que puedan generar agitación social en la zona, tras calificar de “preocupante” la reciente presencia de autoridades y representantes políticos en distintas estaciones de peaje del tramo sur de la concesión, “lo que resulta especialmente preocupante considerando antecedentes en los que la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras entidades del Estado han promovido agitación social” en otros sectores de la vía.

Medida judicial

Días atrás, la titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, María Cáceres, ordenó suspender el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur, al declarar fundada en parte una demanda de habeas corpus interpuesta por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar contra la concesionaria RDL por vulneración al derecho a la libertad de tránsito.

¿Amenaza? y cobro

En tono amenazante, Rutas de Lima indicó que la empresas y sus accionistas “se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano”.

Los peajes de RDL cobran S/7.50 por vehículos livianos particulares y públicos, y S/7.50 por eje de vehículos pesados.