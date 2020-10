El exprimer ministro Salvador del Solar reiteró este miércoles que no tiene intenciones de ser candidato presidencial en el marco de las próximas Elecciones Generales 2021. En ese sentido, aseguró que tampoco se afiliará a ningún partido político, estando próximos a la hora de vencimiento del plazo.

“Yo, personalmente, me ratifico en mi decisión como lo he dicho antes, porque personalmente no me consideraría responsable de hacer un esfuerzo, de por más que sea un esfuerzo grande en pocos meses, para mí seguiría estando dentro del ámbito de la improvisación y creo que el país merece algo mejor que eso”, afirmó en RPP.

En agosto, Del Solar dijo por primera vez que no tenía intenciones de ser candidato y que no se había comunicado con ninguna agrupación ni había recibido ninguna propuesta de algún partido político sobre esta posibilidad.

“Nuestro país no va a resolver sus problemas políticos por una nueva o un nuevo candidato a la presidencia, lo que necesitamos es un cambio muy grande y no podemos pretender estar mejor políticamente si seguimos haciendo lo mismo. Tú me hablas [de] que quedan tres horas [para el cierre del plazo de inscripción a un partido] y yo creo que la premisa de tu pregunta se aplica si quedan tres meses. Hacerlo tres meses, dos semanas antes habla de una improvisación que nuestro país no merece", detalló.

VIDEO RECOMENDADO

Cantante de cumbia Cristina Rodríguez es investigada por clonación de tarjetas