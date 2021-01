Sigrid Bazán, candidata al Congreso de Juntos Por el Perú, aseguró que le periodista Beto Ortiz le ha invitado en varias ocasiones a su programa “Beto a saber”, pero que ella prefiere evitarlo por “salud mental”.

La expresentadora de Latina tildó de “caradura” al periodista en una reciente entrevista en Willax TV.

“No voy a ir a un programa donde hablan de mi cuerpo y hacen comentarios machistas sobre mis relaciones sentimentales, yo prefiero no ir por salud mental”, señaló la postulante al Congreso.

Indicó que la producción de Ortiz le ha invitado “muchas veces”.

“Yo he dicho que no porque no creo que una persona pueda ir a una entrevista donde te hacen memes, reguetones, ponen fotos tuyas en bikini (...) Nunca me ha dicho en la cara las cosas que ha dicho en medios de comunicación, a eso llamo caradura”, añadió.

