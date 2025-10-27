La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente la solicitud del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes para que se tramite a las autoridades judiciales del Reino de Bélgica la extradición activa del prófugo exjuez César Hinostroza.

Se busca que el letrado vinculado al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” afronte en el Perú el proceso penal que se le inició acá, bajo mandato de prisión preventiva, por el presunto delito de cohecho activo genérico (pago de coima) en agravio del Estado, al corromper a personal de Migraciones para salir del Perú hacia Ecuador.

Fuga delictiva

Su fuga se dio mientras se le prohibió que salga del país mientras se le procesaba.

El pedido a Bélgica para extraditar a César Hinostroza pasará a la Cancillería, que emitirá un informe a ser aprobado por el Consejo de Ministros y luego se remitirá a Bélgica.

Pedidos anteriores

España ya aprredredaredobó, parcialmente, dos pedidos de extradición, el primero por delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible (se rechazó el delito de organización criminal) y el segundo por cohecho activo genérico.

Detención

En 2024, Perú solicitó a Bélgica la detención preventiva con fines de extradición contra César Hinostroza, al que se suma el pedido para extraditarlo que acaba de aprobar la Corte Suprema del Perú.

El caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” involucra a quienes manipulaban decisiones judiciales a cambio de favores y dinero.