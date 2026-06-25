El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuenta con más de dos mil millones de dólares en fondos contingentes para financiar acciones de prevención y atención ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño Costero en curso y El Niño Global que afectará a nuestro país.

Al confirmarlo, el titular del MEF, Rodolfo Acuña, señaló que los recursos son para “operar en temas de desastres”, mientras ”estamos trabajando con los sectores para ver las distintas demandas que se van a plantear dentro de cada uno de los programas (...) para el proceso de prevención”.

Actividades económicas

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), indicó que entre las actividades económicas más afectadas serán la pesca, la industria y la agricultura, y que se trabaja para identificar zonas y puntos críticos de atención prioritaria.

Acotó que se dejará encaminadas las acciones de prevención ante El Niño para que las siga el próximo Gobierno.

Planes

En tanto, el premier Luis Arroyo refirió que el Ejecutivo trabaja con planes de contingencia en diversos sectores para hacer frente a El Niño y mitigar los daños por lluvias y emergencias.

Precisó que el 2 de julio se reunirá un Consejo de Estado Regional y que los sectores del Ejecutivo se preparan para elaborar expedientes que permitan sostener futuras emergencias en años futuros, sobre todo en la costa peruana, de Tumbes a Ica.

La Autoridad Nacional de Infraestructura (Anin) se encuentra elaborando los expedientes para obras de drenaje ante las lluvias.