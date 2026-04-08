Aunque la cédula de votación para sufragar este domingo es inmensa y tiene cinco columnas para igual número de votaciones independientes, lograr que nuestro voto se contabilice como válido no es difícil si seguimos algunas sencillas recomendaciones que brindan los entes electorales.

Además, para saber a qué cédula nos enfrentamos e ir a votar con conocimiento de dónde se hallan las fotos y los símbolos de los 38 partidos que aparecen (dos de ellos solo con candidaturas al Congreso y el Parlamento Andino), el diario OJO entrega gratis, junto con nuestra edición de hoy, una cédula no oficial de votación.

Marcar bien

En la primera columna de la cédula, para presidente y vicepresidentes, se debe marcar el símbolo de la organización política y/o la foto del candidato presidencial. Solo se marca una opción para dar validez al voto.

Se marca cruz o aspa sobre el símbolo o la foto del candidato. No valen garabatos, un solo trazo o líneas que no se cruzan dentro del símbolo o de la foto.

En las siguientes columnas solo aparecen símbolos (ya no fotografías) y recuadros para colocar los números de los candidatos que deseamos apoyar si se ejerce el voto preferencial, que es facultativo, no obligatorio.

Otras columnas

En la segunda columna, para senadores a nivel nacional, se debe marcar el símbolo y, si se desea, se puede escribir uno o dos números de candidatos de esa misma organización, en cada caso dentro del mismo casillero.

En la tercera columna, para senadores regionales, se marcará el símbolo y se puede o no escribir el número de un candidato en el único recuadro de voto preferencial.

En la cuarta columna, para diputados, además del símbolo también se puede escribir uno o dos números de candidatos con la opción de dos votos preferenciales.

En la quinta columna, para Parlamento Andino, se debe marcar el símbolo y, si se desea, escribir uno o dos números de candidatos de la lista (voto preferencial).

Voto cruzado

Vale el voto cruzado con las cinco columnas, no en una misma. Es decir, se puede votar por un mismo partido en las cinco columnas, pero también por uno para presidente y por otros para senador nacional, senador regional, diputado y parlamentario andino, con o sin voto preferencial.

La réplica de cédula que hoy entrega OJO es educativa para saber cómo votar y tiene la medida oficial: 42x44 centímetros.