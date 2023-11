Aunque el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales, aseguró que el juez de Ica al que se le ofició lo aprobado por su entidad debe excarcelar a Alberto Fujimori, otro miembro del máximo ente de control de la Carta Magna, juristas y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, advirtieron que no necesariamente será así.

MÁS INFORMACIÓN : Poder Judicial extiende investigación contra Pedro Castillo por fallido golpe de Estado

Francisco Morales señaló que, por 4 votos contra 2, el TC “aclaró” que se ejecute la sentencia de hábeas corpus que validó el indulto que otorgó Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori.

Lo que no aceptó Francisco Morales es que por el control de la convencionalidad y la constitucionalidad, el juez de Ica podría negarse a liberar a Alberto Fujimori.





Promueve salida

Francisco Morales reclamó aplicar el indulto y liberarlo, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dijo que no. Por ello, calificó de “lamentable” que el ministro Arana advirtiese que “la Corte-IDH ha ordenado que no se ejecute la salida” de Alberto Fujimori, dejando abierta la posibilidad de que el Inpe no le abra las puertas de la Diroes, donde cumple condenas por homicidio calificado, secuestro agravado y corrupción.





Voto en contra

Manuel Monteagudo, miembro del TC que votó en contra, aclaró que el juez de Ica no debe liberar a Alberto Fujimori porque lo resuelto por el Tribunal Constitucional viola a la Carta Magna, lo resuelto por la Corte IDH y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Para Monteagudo debe acatarse lo resuelto por la Corte IDH meses atrás y Alberto Fujimori no debe ser favorecido por el indulto irregular que se le otorgó.





Hablan expertos

El jurista Luis Roel acotó que el juez de ejecución de Ica puede decir que fallo del TC es “inconvencional” y no ejecutarlo. El juez tendrá “que deshojar margaritas entre el TC y la Corte IDH”, aclaró el penalista Carlos Caro.

“Apelo al criterio de humanidad del juez”, dijo Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori que así acepta que puede negarse la excarcelación. Riera parece ser consciente de que la excarcelación de Alberto Fujimori puede impedirse y por eso reclamó al juez de Ica que no interprete sino que, automáticamente, ejecute lo resuelto por el TC a favor del exmandatario preso en la Diroes.









TE PUEDE INTERESAR