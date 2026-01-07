Tal como había amenazado, en el día de Baja de Reyes porque los afectados según él se creían reyes, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso ayer la desactivación definitiva de cuatro equipos fiscales especiales que investigaban megacasos que involucran a magistrados, partidos, empresarios y políticos.

Los afectados son los equipos especiales Lava Jato, Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) y “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Los abogados José Ugaz, Silvana Carrión y Juan Quispe dicen que se busca impunidad; Katherine Ampuero y Fernando Rospigliosi apoyaron la medida.

Keiko Fujimori

En el caso Lava Jato, el personal fiscal (incluidos los magistrados Rafael Vela y José Domingo Pérez) y administrativo, así como la carga procesal (97 carpetas fiscales), pasarán a integrar el Subsistema Especializado en Delitos de Lavado de Activos, señaló la Resolución 007-2026-MP-FN.

El desactivado equipo veía los casos OAS, Odebrecht, aportes a partidos y políticos de alto nivel como Keiko Fujimori.

Corrupción

Además, por la Resolución 008-2026-MP-FN se separó a la fiscal Vanessa Díaz del equipo Eficcop y al desactivarse el equipo los casos pasarán a la competencia de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El equipo Eficcop veía investigaciones de criminalidad organizada, corrupción desde el poder político y lavado de activos.

Cuellos blancos

Asimismo, la Resolución 006-2026-MP-FN puso fin al equipo de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que coordinaba el fiscal Alfonso Barrenechea, y será reasignado a la Fiscalía Superior Transitoria de Prevención del Delito.

Ese equipo desactivado veía casos de tráfico de influencias, cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal y negociación incompatible de magistrados y altos funcionarios, entre ellos su cabecilla, el prófugo César Hinostroza.

Nexos

Ese grupo fiscal recopiló 20 llamadas telefónicas de miembros de las presunta organización criminal con , incluidas conversaciones comprometedoras con Hinostroza.

La Resolución 005-2026-MP-FN desactivó el Eficavip, que investigaba las muertes durante las protestas sociales de 2022 y 2023 contra el régimen de Dina Boluarte.

Su personal y carpetas son derivados a la Coordinación de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.