El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Delcy Rodríguez, quien asumirá la presidencia de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, que si no trabaja en la transición democrática, como ordena Washington, la pasará peor que el líder chavista que está preso en una cárcel que se considera repugnante y peligrosa.

“Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”, pero “si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”, recalcó sobre Delcy Rodríguez.

Aseveró que “reconstruir en el caso de Venezuela no es algo malo”, al ser un país que es un “desastre en todos los aspectos” y se busca ayudar.

¿Aliada de Estados Unidos?

Trump comentó que la intervención militar en Venezuela no sería la última y recalcó que “necesitamos Groenlandia, sin duda alguna”.

El secretario de Defensa (jefe del Pentágono), Pete Hegseth, aseguró que Trump “decidirá los términos” para gobernar Venezuela y el secretario de Estado, Marco Rubio, añadió que se utilizará “múltiples palancas de presión” sobre Venezuela si las autoridades chavistas no toman las decisiones “adecuadas” según Washington.

Rubio aseguró que con Delcy Rodríguez -nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia Venezolano como presidenta interina- se puede negociar, a diferencia de Maduro.

¿Maduro fue entregado?

La disposición de Delcy Rodríguez para dialogar con Washington y la captura de Maduro sin oposición militar dispararon la versión de que el dictador fue traicionado por su vicepresidenta y su cúpula. Se montó el escenario de una exitosa operación militar estadounidense para encubrir que Rodríguez y los suyos entregaron a Maduro, advirtió el exvicepresidente colombiano Francisco Santos.

Dos horas duró la supuesta “operación” para atrapar a Maduro y se usó 150 aviones de guerra y 12 helicópteros.

Preso

Tras su “extracción” de Venezuela, Maduro se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, prisión federal que albergó a Joaquín “El Chapo” Guzmán, el rapero Sean “Diddy” Combs y el expresidente hondureño narcotraficante Juan Hernández, a quien Trump indultó.

Situada en el distrito de Brooklyn, la prisión es llamada un “infierno en la Tierra” por la falta de personal, la delincuencia en sus instalaciones y las duras condiciones de vida en las celdas.

El Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy el caso de Venezuela. Estados Unidos, Reino Unido y Francia vetarán una condena.

¿Moriría preso?

Además, se confirmó que Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán hoy ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, en Manhattan, al mediodía, en su primera audiencia tras la captura y el traslado de ambos al país norteamericano.

A Maduro se le acusa por narcoterrorismo (liderar el “Cártel de los Soles”), conspiración para importar cocaína, uso de armas, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, cargos con previsibles sentencias acumuladas que superarían los 100 años de prisión y podrían llevar a la cadena perpetua.