El expresidente Martín Vizcarra acusó a la mandataria Dina Boluarte de ser responsable de su traslado al penal de Ancón II, pese a que inicialmente había sido clasificado para cumplir prisión preventiva en Barbadillo.

El INPE informó que, por “medidas de seguridad”, se dispuso el cambio de destino a través de la Resolución Directoral N.º 411-2025. En un comunicado, la institución señaló que el ambiente en Ancón II cuenta con condiciones adecuadas para salvaguardar la integridad física y psicológica del exmandatario.

Vizcarra, sin embargo, aseguró que una segunda Junta Técnica de Clasificación, que lo evaluó el miércoles 20 de agosto, concluyó que debía permanecer en Barbadillo.

“Después de una semana, llegó una segunda Junta de Clasificación, que arribó este miércoles. Ya desde ahí sentí algo raro: que quieran clasificar a una persona en menos de una semana. Sin embargo, la misma junta, la segunda, determinó que lo que me correspondía era estar aquí, en Barbadillo, y que, si se decidía otra cosa, la propia junta me dijo que sería por decisión política de otro nivel””, declaró .

Horas antes del traslado, el jefe del INPE, Iván Paredes, no supo explicar las razones del cambio. Indicó que el puntaje de Vizcarra en el sistema de clasificación penitenciaria fue de 10, lo que correspondía a Lurigancho, y no a Barbadillo.

“Con 4 a 7 puntos se va a Ancón II, con 8 a 11 a Lurigancho y con 12 a 13 a Castro Castro”, precisó.Fue trasladado al penal de Ancón para cumplir cinco meses de prisión preventiva por presunta corrupción en obras de su gobierno.