El secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, informó a través de su cuenta de Twitter, haber recibido su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus o COVID-19.

Vladimir Cerrón aseguró no haber tenido privilegios para ser inoculado contra el COVID-19 y hasta aseguró haberle otorgado su turno hasta en tres oportunidades.

“𝗘𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘁𝘂𝗿𝗻𝗼 #𝗦𝗶𝗻𝗣𝗿𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲𝗴𝗶𝗼𝘀. Después de haber cedido en 3 ocasiones mi turno de vacunación en Huancayo a los que estaban en primera línea, hoy me vacuné la 1ra dosis. Miles no tuvieron esta oportunidad, si aun no lo has hecho hazlo”, escribió y compartió un video en Twitter.

Por otro lado, Vladimir Cerrón hizo un tuit especial para el periodista Juan Carlos Tafur.

“#JuanCarlosTafur, arenga vacancia de #PedroCastillo y #DinaBoluarte, ¡que tal demócrata! ¿por qué no alcanza al público la relación del gabinete que quisiera?”, escribió.

