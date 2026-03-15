Confirmada la negativa de varias bancadas a otorgar la investidura al gabinete de Denisse Miralles, Fuerza Popular y Podemos Perú dejaron ayer en claro que aún no deciden si otorgarán el voto de confianza y más bien dejaron entrever que no lo otorgarían.

Avanza País y Renovación Popular ya anunciaron que no darán la confianza.

Voces en Acción Popular y Perú Libre se han alzado contra brindar el voto de confianza que está cada vez más en duda.

Sin ese voto de confianza con mayoría simple, tras la presentación del gabinete este miércoles 18 de marzo, el presidente José Balcázar tendrá que nombrar a un nuevo primer ministro y rediseñar la conformación del Consejo de Ministros.

Fujimorismo

La congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez aseguró que el fujimorismo todavía no tiene una decisión definitiva y que la bancada primero escuchará la presentación del gabinete.

En Canal N, indicó que la reunión previa que sostuvieron representantes de Fuerza Popular con la presidenta del Consejo de Ministros sirvió para abordar temas como seguridad ciudadana, crisis energética y gestión hasta julio, pero sin comprometer el sentido del voto.

Podemos Perú

A su turno, en RPP, el congresista y candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, señala que su bancada se inclina por negar el voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles.

“Yo creo que el presidente tiene ya su escenario posible, porque las bancadas están anunciando que la señora no da la talla, ese es el tema”, recalcó.