Pocos saben que la abogada, empresaria y escritora Zully Pinchi fue invitada por el señor Carlos Jaico a formar parte de la plancha presidencial del partido Perú Moderno, luego, según investigaciones, él mismo la eliminó de la lista liderada por el abogado José Reynaldo López y luchan ante las autoridades para ser incluidos y se respete el proceso electoral interno.

Supuestamente, Zully Pinchi iba a tener la segunda vicepresidencia en la plancha encabezada por el politólogo y abogado José Reynaldo López, pero con argumentos apócrifos o falsos afirman que la quieren sacar de carrera electoral, pese a que se realizaron los pagos puntuales con documentos formales y sustentados.

Por ello, ante esta incómoda e injusta situación, el personero legal del partido Perú Moderno, Efrain Calizaya, denunció a la ONPE los vicios del proceso electoral interno y que se fiscalice el mismo. Ante la vulneración de los derechos y principios establecidos en el partido, exigen la inclusión de la plancha presidencial.

Asimismo, el precandidato a la presidencia, José Reynaldo López, presentó recientemente la denuncia ante el Ministerio Público por abuso de autoridad y violación de los derechos políticos del tribunal electoral del partido Perú Moderno.

Como se sabe, Zully Pinchi, que en el pasado se le vinculó con el expresidente Martín Vizcarra, anunció oficialmente su postulación al Senado en las próximas elecciones generales de 2026 bajo la plataforma del partido Perú Moderno.