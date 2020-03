El decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios, se enlazó vía telefónica con el dominical “Reporte Semanal”, para expresar la medida radical que debe tomar el gobierno peruano frente a la propagación del coronavirus.

“Hay cuatro puntos importantes. Primero, la medida de aislamiento o distanciamiento no está funcionando. Segundo, el sistema de salud que tenemos no está preparado para soportar una fuerte presencia de pacientes contagiados. Tercero, las cifras siguen creciendo, pero no estamos en un estado dramático. Cuarto, los médicos se quejan que no tienen elementos debidos para poner atender”

Frente a estos puntos importantes mencionados por la máxima autoridad del CMP, se invita al presidente Martín Vizcarra tomar en cuenta dichas recomendaciones y tomar la decisión por el bien de todo el país frente al COVID-19, que ya viene afectando a 43 personas.

“Por esos motivos, el Colegio Médico le pone en la agenda al gobierno que evalué la cuarentena nacional obligatoria. Otros países se arrepienten no haber hecho eso a tiempo. Lo mejor que puede pasarle al Perú es que los pacientes se queden en casa y que solamente los complicados lleguen a los hospitales, porque si todos van a los hospitales, la situación va a ser dramática", concluyó diciendo.

Decano Colegio Médico del Perú - Ojo

TE PUEDE INTERESAR