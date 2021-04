Desde la noche del viernes se comenzó con el despliegue de más de 96 mil agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y unos 62 mil integrantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en todo el país para brindar seguridad durante las Elecciones Generales 2021, que se desarrollarán el 11 de abril. A esta hora de mañana, los miembros de estas instituciones ya se encuentran custodiando los centros de votación donde han sido asignados.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la institución policial publicó un video en el que aparece el coronel PNP Luis Pacheco, el jefe de la División de Emergencia de la PNP, informando que en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y las regiones policiales de Lima y Callao han puesto a disposición vehículos para el patrullaje para el traslado del material electoral.

“Más de 200 patrulleros con sus respectivas tripulaciones han sido puestos a disposición para brindar seguridad a los vehículos que realizarán la distribución del material electoral en diferentes lugares. Cada camión con material es resguardado. También tenemos servicio de seguridad en el local de votación”, señaló el jefe policial.

#Ahora📢 | En el marco del plan de operaciones "Elecciones Generales 2021", más de 96 000 policías se encuentran garantizando la seguridad en los diferentes centros de votación a nivel nacional. pic.twitter.com/4mxCRfrIHB — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) April 10, 2021

Fuerzas Armadas también resguarda

Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó hoy - a través de sus redes sociales- que también desplegó a personal del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea en diferentes puntos del territorio peruano para garantizar el resguardo en la jornada electoral que se celebrará este domingo 11 de abril.

En imágenes se observa el despliegue de personal militar para garantizar la seguridad al interior de los locales de votación en Lima, Callao y otras regiones del país.

Asimismo se muestra patrullas del Comando Especial del VRAEM que ya se encuentran en los locales de votación para garantizar la seguridad y normal desarrollo de los comicios generales.

Patrullas del Comando Especial del VRAEM ya se encuentran en los locales de votación para garantizar la seguridad y normal desarrollo de los comicios generales de este domingo, 11 de abril. pic.twitter.com/pQTr3E9lhp — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) April 10, 2021

En tanto, por vía terrestre y fluvial, el Comando Operacional del Ucayali continúa desplegando a su personal para que resguarden los locales de votación asignados a su responsabilidad.

Por vía terrestre y fluvial, el Comando Operacional del Ucayali continúa desplegando a su personal con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los comicios generales de este domingo, 11 de abril, en los locales de votación asignados a su responsabilidad. pic.twitter.com/VNjHNLBVXK — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) April 10, 2021





Fuerzas armadas resguardan centros de votacion

No se han reportado incidentes

Esta mañana, el ministro del Interior, José Elice, informó hasta esta mañana no se ha reportado nuevos incidentes con distribución de material electoral. Sin embargo, aclaró que el caso “grave” fue el hallazgo del cadáver del suboficial 3ra PNP Raúl Abel Córdova Padilla, quien naufragó cuando viajaba en una embarcación que transportada material electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por el río Amazonas, en Loreto.

“Hasta las 10 de la noche de ayer no habido incidentes reportados. La PNP se ha organizado y se hacen coordinaciones con los jefes policiales y unidades especializadas. Ayer todo fluía bien, salvo un par de incidentes lamentables que ocurrió en Loreto donde se perdió un policía en una embarcación. Eso es el caso más grave, después todo ha ocurrido con normalidad. Y en la mañana no he tenido reporte de incidente alguno”, precisó.

Élice indicó que se desplegarán más de 96.000 policías, entre unidades, subunidades y divisiones especializadas de la PNP, que realizarán una labor de prevención, investigación y protección en las calles, y de control del tránsito peatonal y vehicular para mantener el orden durante la jornada. Resaltó el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas.

