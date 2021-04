El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, confirmó que su institución no organizará ningún debate entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre), pues ya se han programado cuatro encuentros antes de la segunda vuelta de las Elecciones 2021.

En declaraciones a RPP Noticias que el máximo organismo electoral no organiza debates adicionales que los candidatos “libremente podrían realizar”, en clara referencia al anunciado en Chota para este sábado 2 de mayo.

“El Jurado Nacional de Elecciones no organiza otro tipo de encuentros que los candidatos libremente podrían realizar, con responsabilidad como lo dispone no solamente un criterio sano, sino también la ley”, sostuvo.

Asimismo, el titular del JNE indicó que los debates presidenciales que organiza dicha entidad se encuentran debidamente estandarizados y se ejecutan bajo condiciones de bioseguridad.

“La institución que me honro en presidir está organizando cuatro debates: uno para técnicos, otro para candidatos a la vicepresidencia y los dos últimos para los candidatos a la Presidencia de la República”, manifestó.

Salas Arenas indicó que los debates presidenciales que organiza el #JNE se encuentran debidamente estandarizados y se ejecutan bajo condiciones de bioseguridad. "El #JNE no organiza otro tipo de encuentros que los candidatos libremente podrían realizar", dijo. — JNE Perú (@JNE_Peru) April 30, 2021

Este jueves Pedro Castillo le respondió a su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y en un video difundido en su redes sociales le propuso debatir este sábado a la 1 de la tarde en la Plaza de Armas de Chota, en Cajamarca.

“Señora Keiko Fujimori no estamos en una dictadura a la cual usted está acostumbrada para quebrarme una agenda que me ha puesto el pueblo. Pero si está tan apurada para debatir, te espero este sábado a la una de la tarde en la Plaza de Armas de Chota para debatir los puntos que quieras”, manifestó.

Fujimori Higuchi aceptó la propuesta y consideró que Castillo Terrones “se sigue corriendo” al poner “nuevas excusas y condiciones” y rechazar su propuesta para debatir el domingo 2 de mayo a las 8:00 p.m., y pidió al JNE poner “las reglas” del debate.

“El señor Pedro Castillo se sigue corriendo y rehuyendo al debate poniendo nuevas excusas y condiciones. Y ahora sale con que no puede el domingo en la noche para que nos vea todo el país en directo. Pero a diferencia de él, yo no me corro. No me asusta. Acepto su nueva condición de ir el sábado a Chota”, señaló.