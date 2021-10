El presidente de la República, Pedro Castillo, dio inicio a la llamada segunda reforma agraria desde el santuario Sacsayhuaman, en Cusco, y se refirió a la primera reforma agraria impulsada en el régimen de Juan Velasco Alvarado a la cual calificó como “una lucha” que buscaba “la igualdad y justicia”.

“La primera reforma agraria fue un proceso de cambio estructural y calzado en una lucha larga también por sus pueblos. Una lucha donde se buscaba la igualdad y justicia, pero desde ese entonces los campesinos y por eso creemos importante que a pesar de haber pasado más de 50 años al fin el Perú se pone de pie para acabar con la explotación y la desigualdad sobre el que se sostiene el agro”, manifestó el mandatario ante la ciudadanía.

“Acabemos con los patrones y los hacendados porque ellos ya no comerán del sudor de los pobres y los campesinos. Así como se luchó en aquella época, los patrones y hacendados ya no comerán de la pobreza de nuestros hermanos campesinos y el régimen de tierras cambió fundamentalmente”, agregó el jefe de Gobierno.

Según el Censo Nacional Agropecuario, realizado el 2012, la agricultura familiar representa el 97% de las unidades agropecuarias y provee más del 70% de los alimentos que consumen los casi 32 millones de peruanos actualmente. “Tenemos en preparación un programa de servicio civil agrario, por lo cual, miles de jóvenes universitarios saldrán al campo a apoyar a nuestros agricultores”, dijo Castillo.

De acuerdo al Ejectivo, la llamada segunda reforma agraria busca una mayor “industrialización rural, mercados de productores y compras estatales, articulación intergubernamental e intersectorial en el territorio, repoblamiento ganadero, crédito desde un banco de fomento agrario al servicio principalmente de la agricultura familia y las cumbres regionales”.

Ante ello, Castillo Terrones exhortó a la población a estar vigilantes que los presupuestos lleguen directamente al agricultor. “Somos los primeros llamados en combatir la corrupción”, enfatizó.

“Pido a ustedes ser vigilantes para los presupuestos que destinemos a las municipales, a las diferentes entidades, lleguen directamente al agricultor (...) Somos los primeros llamados a combatir la corrupción, no caigamos en esa actitud que ha caído el país, no caigamos en esa actitud vergonzosa y abramos esos espacios para los hermanos agricultores”, aseveró.

Además, el mandatario reiteró que su administración no se someterá a una hoja de ruta ni “volteará a la derecha”.

“No podemos traicionar al pueblo, acá no hay una hoja de ruta, acá no hay egocentrismo, acá no hay que voltéate a la derecha, acá manda el pueblo, acá hay un gobierno elegido por los agricultores y por eso se necesita ratificarnos con firmeza: en primer lugar está el pueblo, en segundo lugar está el pueblo, en tercer lugar está el pueblo. Queridos compatriotas me ratifico, que así como el 28 de julio juramos por esa nueva Constitución, hoy a quién le corresponde hacerla entonces”, declaró.

