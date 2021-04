La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, brindó una conferencia de prensa tras confirmarse su pase a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, contra el líder del partido Perú Libre, Pedro Castillo.

“El oponente ha planteado la vieja tesis comunista de la lucha de clases del odio y la confrontación, es su decisión y su derecho, pero nosotros no vamos a hacer eso. No voy a caer en la campaña de miedo, y le pido a todos nuestros amigos que me apoyan, que no caigamos en este facilismo de la campaña del miedo, el Perú no da para más”, sostuvo en un pronunciamiento a la prensa.

“Tampoco es correcto, señor Castillo, que usted se atribuya de los peruanos más humildes, estratégicamente se olvida que el fujimorismo es el Gobierno que más trabajó por los pobres del país”, señaló.

En esa línea, Fujimori Higuchi aseguró que el tiempo en prisión la ayudó a reflexionar en sus errores y “a entender” sus debilidades. “Creo que muchos peruanos están sintiendo lo que yo sentí, miedo y dolor. Hoy estamos presos por una pandemia y hemos visto con mucho dolor que se ha llevado familiares y amigos”, manifestó.

La lideresa de Fuerza Popular indicó que su campaña no va a “terruquear a nadie” y ratificó que su propuesta busca “generar riqueza, no generar pobreza”.

“Sería más fácil atacar, pero no voy a terruquear a nadie. Yo propongo generar riqueza, no generar pobreza. Propongo que el Perú sea un país del primer mundo, no Corea del Norte. Propongo una economía social del mercado, no un régimen comunista y marxista”, expresó.

“Hago un llamado a los candidatos presidenciales, y es que ya culmino la primera vuelta, aquí no se trata de personas, de Keiko, Hernando, Ollanta, Verónika, Yonhy, no. Aquí se trata del país que queremos dejarla a nuestros hijos, y claro, hay para elegir entre dos modelos totalmente opuestos. Esta claro que nunca antes la izquierda radical ha estado tan cerca de tomar el poder”, declaró.

“Quiero decirle a ellos, a los candidatos, que si por el calor de la campaña he hecho gesto que les haya causado incomodidades les expreso mis sinceras disculpas. No es tiempo de miedo, sino de esperanza, no es tiempo de violencia, es tiempo de diálogo, no es tiempo de odio, es tiempo de paz”, remarcó.

