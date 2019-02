Despiden a trabajadora de hospital tras negarse a compartir su sueldo con una practicante

Una trabajadora del Hospital San Ignacio de Casma, en Áncash, denunció que el director del nosocomio, Jaime Velásquez Zúñiga, la obligó a compartir su sueldo y un bono por escolaridad con una joven practicante.

Antonella Mesarina Araujo trabajaba como secretaria del director del hospital, pero el pasado 31 de enero decidió renunciar.

A inicios de ese mes, Maite Rivero Culli solicitó realizar prácticas como asistente de secretaria en el despacho de dirección, es decir, iba a trabajar con Antonella Mesarina Araujo.

Según la propia confesión de todos los involucrados, la trabajadora; la practicante y el director del hospital, Jaime Velásquez, llegaron a un acuerdo "verbal" para que Mesarina entregue 800 soles de propina a Rivero.

Sin embargo, Antonella Mesarina decidió haber público este ilegal acuerdo cuando, según ella, Jaime Velásquez la obligó a compartir su bono de escolaridad con Maite Rivero Culli.

Ella se negó a entregar el dinero, por lo que Jaime Velásquez concluyó su contrato.

“Yo me abastecía en mi área sin embargo la chica solicitó prácticas no remuneradas y empezó a apoyar. Quedamos en que le iba a dar algo de mi sueldo, pero tampoco le voy a compartir hasta mi bono que me pertenece por ley”, dijo Antonella Mesarina.

Luego que se hizo público el audio en el que se habla sobre este acuerdo en todos los medios de la ciudad de Casma, el director del nosocomio afirmó que sabía que era incorrecto.

“Desde un primer momento yo les he manifestado que lo que estaban haciendo era ilegal. Quizá pequé de bondadoso por querer dar oportunidad de trabajo a los casmeños", indicó.

No obstante, Jaime Velásquez fue cesado del cargo y reemplazado por la médico cirujano María Elena Mejía Carranza.

En tanto, la practicante espera que cumplan con lo acordado "verbalmente".

