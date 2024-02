A fin de contrarrestar el avance de la ola criminal en la región La Libertad; el gobernador César Acuña, anunció que convocará a los alcaldes para pedirles que no autoricen la celebración de actividades sociales hasta más de las 11 de la noche.

“Ellos (alcaldes) conocen muy bien su territorio y me voy a reunir con todos para pedirles que no autoricen fiestas hasta más de las 11 de la noche y les voy a hacer entender que más que recaudar dinero para su municipalidad deben priorizar la seguridad”, dijo en el programa de entrevista institucional “La Hora de la Región”.

Aseguró que mantiene una buena relación con los alcaldes. “Nos hemos olvidado de los partidos políticos, porque nuestro partido es La Libertad. Hace mucho tiempo no se ha visto una relación tan fluida entre el gobernador y los alcaldes”, afirmó.

Emergencia en breve

Según informa el Diario Correo, César Acuña ha enviado una carta al Ejecutivo en la cual pide se considere de una vez declarar la emergencia por inseguridad ciudadana por 120 días en la región La Libertad.

“Ya el próximo lunes, la Presidencia del Consejo de Ministros debe aprobar la declaratoria de emergencia. Sé que ya se han dado hasta siete declaratorias de emergencias, pero ahora la diferencia es que el control de la seguridad la tendrán , en Trujillo y Pataz, las Fuerzas Armadas” , precisó.

El gobernador, también presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), dijo: “Una de mis responsabilidades es brindar logística a la Policía, por eso vamos a invertir lo más que podamos en seguridad. Vamos a comprar un patrullero para cada comisaría de La Libertad, se implementará un Centro de Comunicación Regional 105 para que todas las comisarías estén interconectadas. Si el general quiere saber qué pasa en Bolivar, estará comunicado. Además, se capacitará a e implementará a las rodas campesinas”, prometió.

No obstante, John Vargas Campos, alcalde del distrito de Casa Grande, consideró de “absurda” la propuesta de Acuña de autorizar fiestas solo hasta las 11 p.m. “Una autoridad con tantos años de experiencia no puede creer que con eso se va a controlar la delincuencia. Yo no estoy de acuerdo con eso ni con la emergencia , mucho menos que salga el Ejército a las calles. Acá lo que se necesita es una reingeniería en la Policía y apoyar con logística”, subrayó.

