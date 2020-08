Pese a que la pandemia del COVID-19 sigue latente a nivel nacional, la jefa de la comisaría de Cusco, comandante PNP Edith Espejo, indicó que en los último días hubo mejoras en el comportamiento de las personas; sin embargo, las medidas que vienen tomando los efectivos no cesarán en la Ciudad Imperial.

“En los últimos días los ciudadanos se han trasladado masivamente a las calles para cumplir distintas actividades, sobre todo para el cobro de beneficios y bonos estatales, nosotros a través de megáfonos hemos llamado a las personas a respetar su distanciamiento y creo que hubo mejora en el comportamiento de las personas”, señaló la autoridad.

Espejo agregó que el trabajo de la PNP es arduo en estos instantes y siguen apelando al poder de convencimiento más que a la imposición de multas.

“Las personas deben quedarse en casa, es el lugar más seguro en estos momentos, no queremos seguir viendo escenas donde ciudadanos están falleciendo en la calle porque no tomaron conciencia y no tomaron la responsabilidad de nuestros actos. Sí se puede”, acotó.

Sobre los operativos inopinados a fin de controlar el tránsito de vehículos y personas, la comandante mencionó que se viene trabajando junto a la Gerencia de Tránsito de la Municipalidad del Cusco, a fin de lograr un menor número de habitantes fuera de sus hogares.

