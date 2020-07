Este miércoles por la mañana, Celia Capira, la mujer que corrió detrás del presidente de la República, Martín Vizcarra, en Arequipa, enterró a su esposo de 57 años que murió a causa del coronavirus o Covid-19.

Acompañada de solo siete personas, Celia Capira le dio el último adiós a su amado quien no pudo vencer a la pandemia y dejó de existir dentro de una carpa en el Hospital Honorio Delgado de Arequipa.

El corresponsal de Latina habló con Celia Capira tras las disculpas públicas que le envió el jefe de Estados y dijo no haberla visto en medio de la multitud.

“Han podido asistir 8 personas con mascarillas faciales (...) La señora hacia una reflexión, pedía la gente que no salga, que lo hagan con mascarilla, que usen gel. Solo nos ha atendido unos minutos”, contó el hombre de prensa.

En la mañana de este miércoles, Martín Vizcarra dijo en Conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno: “Cuando viajo a todas las regiones yo trato de escuchar a la gente y quizá no alcanzo a escuchar a todos. Como no escuche el domingo a la señora Celia, recién al ver las imágenes me di cuenta que quería hablar conmigo, no me di cuenta, ante el caos, el tumulto, no me di cuenta”.

Mujer que corrió detrás de Vizcarra enterró a su esposo- OJO

