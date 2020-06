La escases de oxígeno es cada vez más evidente en Tarapoto y por eso las enfermeras del Hospital II de esta ciudad luchan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Un video que circula en las redes sociales se puede observar a las enfermeras luchando para salvarle la vida a los neonatos usando ventilación mecánica porque no hay oxígeno.

“Siendo las 05:30, el oxígeno del Hospital II de Tarapoto (se agotó), nosotros en neo UCI ventilando al bebé que está con cianosis generalizada. Ven los parámetros, no tenemos, estamos dando ventilación a presión positiva con oxígeno ambiental porque no tenemos. El balón no registra cero, la máquina no está conectada al sistema. Entonces, seguimos ventilando a este bebé en la cama cinco. Mi otra colega está ventilando a otro bebé también con ventilación mecánica”, dice una de las enfermeras.

El video es realmente impactante y también se escucha a una máquina informando sobre la falta de oxígeno, necesario para que los bebés estén estables.

“Todos los oxímetros están que suenan porque no hay presión. Los bebés desaturando y acá tengo bebés, en la cama 10, saturación 50, también sin oxígeno, ventilador conectado al balón hasta donde alcance el oxígeno. Esta es la situación de la UCI”, indica.

Este sábado se conoció que un neonato falleció por la falta de oxígeno en Tarapoto.

