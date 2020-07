Celia Capira, la mujer que conmovió al país tras implorar ayuda cuando corría detrás del vehículo donde se trasladaba el presidente Martín Vizcarra en Arequipa, se quebró tras enterarse del fallecimiento de su esposo Adolfo Mamani Tacuri (57), infectado con coronavirus o Covid-19.

Devastada, Celia Capira contó que su esposo estaba estable la mañana de este martes, según le indicaron los médicos. “Me dicen que mi esposo acaba de fallecer pero yo en la mañana le he traído desayuno. La señorita me dijo que estaba estable. Que tenía saturación 93 y aquí lo han matado, lo han matado. Él estaba bien”.

Con lágrimas en los ojos, la mujer que trató que el mandatario Martín Vizcarra viera la realidad que vive Arequipa, conmovió al preguntarse cómo le dirá a sus hijos que su padre murió a causa de la pandemia.

“Aquí el Gobierno ha tomado represalias contra mí, contra mi esposo. Ellos lo han matado. Él estaba bien. Nos dijeron que estaba estable. ¿Por qué hacen eso con mi esposo?, ¿Qué hago con mis hijos?, ¿Cómo les dijo que ya no está su papá?, ¿Cómo les digo Dios Mío?, ¿Por qué el señor Vizcarra no hace nada por nosotros?, ¿Por qué se llevan toda la plata? No hay medicamentos, no hay nada”, añadió.

La periodista Juliana Oxenford, quien dio pase a la nota, no pudo evitar conmoverse con la fuerte declaración de Celia Capira, quien ejemplifica el dolor de miles de familias que han pedido a sus seres queridos en esta pandemia.

