Un menor de 13 años de edad murió ayer ahogado en las aguas del Complejo Turístico de Quistococha, ubicado en la localidad de Iquitos, durante un paseo escolar al que asistió en compañía de su pequeña hermana.

Uno de los amigos del fallecido menor alertó a los pobladores que su compañero -de iniciales T.A.S.R.- había desaparecido en el río, por lo que los bañistas de la zona iniciaron su búsqueda, y pese a brindarle los primeros auxilios, nada pudieron hacer para salvarlo.

Alberto Santillán, padre de la pequeña víctima, aseguró que los médicos le informaron que, probablemente, su hijo ingresó el río minutos después de ingerir sus alimentos, por lo que sufrió un calambre e infarto.

“Yo lo envié con mi pequeña al paseo, mis vecinos me llamaron, dijeron que mi hijo se había ahogado, no lo creía. Me volvieron a llamar, urgente, y empezamos a movilizarnos. Lo llevaron a la clínica San Juan de Dios, donde los médicos dijeron que debió esperar 10 o 20 minutos antes de ingresar al río”, dijo el desconsolado padre.

En el velorio se pudo observar a la mascota del niño, un gatito que se se mantuvo durante horas encima del ataúd. La familia pidió a su colegio declarar duelo general por un día ante la irreparable perdida del escolar.