El pasado jueves 24 de septiembre, el Licenciado Carlos Enrique Penalillo Pimentel (59), tecnólogo médico del Seguro Social de Salud (EsSalud), hizo su donación de sangre número 66 en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati y batió récord de donaciones; además, su apoyo fue fundamental para salvar y mejorar las condiciones de vida de unos 200 pacientes.

Carlos Penalillo cuenta que empezó a donar sangre desde el años 1991, tras enterarse que Esmeralda Olivencia, una vecina muy querida por su familia, padecía leucemia en estadio avanzado. En ese momento junto a su esposa y su madre, decidieron donar unidades de sangre.

Esto ayudó a que la paciente sobreviva 2 meses más, tiempo valioso, pues le permitió esperar a tres de sus seis hijos, que se encontraban en el extranjero y compartir con ellos sus últimos momentos de vida.

Con cierta nostalgia, Carlos Penalillo recuerda que pasaron 29 años desde su primera donación y lo tiene muy presente, debido a que labora en el área de Gestión de Calidad del Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Rebagliati.

“Mi sangre es RHO + del Grupo Universal, es una suerte tener este tipo de sangre, porque puedo salvar a más vidas”, señala, mientras recibe los primeros reportes de un nuevo lote de plaquetas que deberá supervisar con minuciosidad.

El profesional indica que una sola unidad de sangre salva hasta tres vidas; además, recuerda un solo episodio en el año 2014, que le impidió donar sangre durante un año.

Esto a consecuencia de que sufrió un accidente de tránsito, quedó inválido durante ocho meses, pero una vez recuperado volvió a realizar esta noble acción con el entusiasmo de siempre.

“Quiero llegar a la población con este mensaje, las donaciones se deben hacer con oportunidad, hagámoslo antes de que pase algo, no esperemos a que ocurra [un accidente de tránsito, sismo, o que un pariente cercano o amigo necesite unidades de sangre para recuperar su salud]. Les pido no tener ningún temor, no les va a pasar nada. Lo positivo de esta pandemia, es que nos volvió más empáticos y solidarios, pongámonos siempre en el lugar del otro”, agregó.

Por su parte, el jefe del Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Rebagliati, Dr. Arturo Sagastegui, lo describe como un buen compañero, extremadamente detallista, con espíritu crítico, un profesional de alta especialización.

“El trabajo en un Banco de Sangre es como estar en la NASA, requiere de precisión, de mucho cuidado, de verificar que no haya errores o en todo caso que sean mínimos, en esta labor está él (Carlos Penalillo) y lo hace con mucha dedicación, estamos muy contentos”, sostuvo el galeno.

Carlos Penalillo finaliza diciendo que está orgulloso de haber obtenido este récord e invocó a todas las personas de buena salud para que se unan a esta buena causa.

Para donar es necesario gozar de buena salud, tener un peso mínimo de 55 kilos y tener entre 18 y 60 años. El Banco de Sangre del Hospital Rebagliati, atiende de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

