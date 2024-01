En Cerro Colorado, Arequipa, una noticia impactante ha generado conmoción entre los residentes, ya que las autoridades descubrieron el cadáver de una mujer en la residencia que alquilaba. El aspecto macabro de este feminicidio radica en que la víctima estaba maniatada y oculta dentro de una nevera. Las autoridades están investigando este caso.

Aunque el cuerpo de la joven de 23 años fue encontrado hoy, miércoles 17 de enero, llevaba varios días desaparecida, según lo indicó su hermana a un medio local. Al no poder localizarla y al no tener comunicación con ella, la hermana no dudó en informar a la PNP, que inició la búsqueda.

La Policía Nacional del Perú, específicamente del área de Homicidios, junto con el fiscal de turno y peritos de Criminalística, se dirigieron de inmediato al domicilio para llevar a cabo las diligencias pertinentes. La prima, quien alertó a las autoridades al descubrir el cuerpo sin vida, mencionó que la víctima vivía con otro familiar, refiriéndose a su tío.

Este sería el primer caso de feminicidio en Arequipa a punto de concluir enero de 2024. Las autoridades descartan que sea un crimen común y señalan como principal sospechoso a la pareja de la fallecida. Además, el lugar está notablemente limpio y ordenado, aparentemente sin evidencia de algún delito.

En cuanto a las sospechas iniciales sobre un posible embarazo de la víctima, la confirmación de esta información y las causas de su muerte esperan ser certificadas mediante la necropsia de ley, lo que contribuirá al esclarecimiento del caso.