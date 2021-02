La hermana del joven Silvano Oblitas Cántaro Tolentino (19), cuya muerte ha generado indignación en el Perú, se enteró de esta tragedia a través de los video que se hicieron virales en las redes sociales.

“Nos enteramos por el video en Tik Tok, se nota claramente que es la voz, el rostro”, dijo a los periodistas.

Detalló que su hermano trabajaba en el Mercado de Santa Anita (Lima) vendiendo papas y que decidió viajar a Colombia con un amigo extranjero, identificado como “Andrés”. Llevó 5 mil soles para comprar la mercadería y venderlo en Perú.

“Hasta el colombiano se comunicó conmigo y me dijo que no me preocupe (...) Viajó a Colombia con esa idea de comprar ropa allá y venderlo acá en Lima”, contó.

Ella contó cuáles fueron las últimas palabras que intercambió con su el joven, el 10 de febrero, antes de que fuera lanzado desde lo alto de un puente por presuntos sicarios venezolanos.

“Me dijo ‘Janet, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor’. Eran las ocho de la noche. Le dije que ‘mañana en la mañanita le depositaba’, que me mande la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, sostuvo.

Pide justicia

“Por favor hagan una investigación allá en Colombia de esta situación porque nosotros estamos muy preocupados (...) Hasta ahora no se sabe si él falleció o sigue con vida, no se sabe. Queremos la investigación correspondiente de la zona donde ha ocurrido. Eso es lo que pedimos”, agregó.

