Un grupo de personas volvió a bloquear la Panamericana Norte a la altura del Valle de Dios, en el distrito de Chao (La Libertad) como medida de reclamo por la muerte del joven Jorge Muñoz, quien falleció en medio de la protesta agraria que se desarrolló en dicha región.

El bloqueo se concretó a las 5 de la mañana de hoy (sábado 6 de diciembre), con numerosas piedras que han sido colocadas a lo largo de la vía. El único reclamo de los pobladores es que se haga justicia e identifique a los culpables que le causaron la muerte al joven de 19 años.

“Como van a matar a un compañero, no es un joven delincuente, es un muchacho rondero de Valle de Dios. Nosotros hemos estado protestando pacíficamente”, indicó una mujer que participaba del bloqueo.

En paralelo, un numeroso grupo de personas también se acercó al frontis de la comisaría de Chao, exigiendo que los policías respeten sus derechos como manifestantes.

La Libertad: Bloquean Panamericana Norte por muerte de Jorge Muñoz y exigen justicia frente a comisaría de Chao

DENUNCIA

De lado, José Muñoz, padre del joven fallecido declaró a RPP solicitando justicia y que la muerte de su hijo no quede impune. “Lo que queremos es justicia, yo ruego de que la justicia no se venda. Lo que ha pasado con mi hijo que no quede impune”, dijo.

Asimismo, el hombre denunció que él y su abogado no pudieron estar presentes en la necropsia practicada al cadáver de su hijo. “No han dejado ingresar a mi abogado, ni ningún familiar. Nos han hecho firmar rápido y a la mala”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Clausuran locales que comercializaban licores vencidos en Mesa Redonda 05/12/2020