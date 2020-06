Un pequeño niño ha conmovido a miles en las redes sociales al contar que vende pan para sobrevivir a la cuarentena por el COVID-19.

Se trata del caso de Jean Carlos, un niño que vive en Trujillo, en La Libertad.

Según ‘Trujillo 60’, todo ocurrió cuando una reportera buscaba brindar apoyo en un comedor público. En ese momento se cruzó con el pequeño Jean Carlos, quien entre lágrimas le contó lo difícil que ha sido para él sobrevivir en esta cuarentena.

“Sale a vender pancito y cuando no lo termina de vender, no le pagan nada, no tiene ningún abrigo para cubrirse de este frío, no tiene una TV ni un celular donde hacer sus tareas, así que toda ayuda será bienvenida", dijo en mencionado medio.

Para donaciones contactarse al 949749065.

Mira aquí el conmovedor video

