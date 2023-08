Como parte de la semana de representación, el congresista Raúl Huamán Coronado (Fuerza Popular) expuso ayer en la ciudad de La Oroya sobre la problemática del sector salud, pero sorprendió al auditorio al soltar una singular expresión.

Durante su presentación, pidió a los electores no equivocarse al momento de elegir a sus autoridades en las futuras elecciones. Recordó que hay muchas regiones en las que gobernadores fueron denunciados por lavados de activos.

“Y me van a disculpar por la expresión siguiente que voy a decir: muchas veces nosotros, del pueblo, somos imbéciles, no sabemos elegir a nuestras autoridades. ‘Está robando, no hace nada’, decimos, ‘bueno pues, que roben si están haciendo obra’”, manifestó el legislador.

En el evento estuvo presente el alcalde de la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, Edson Crisóstomo Ortega.