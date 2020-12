La Estación de Trenes de Machu Picchu y la vía férrea, se encuentran bloqueadas desde la noche de ayer, luego de que manifestantes declararon huelga indefinida a raíz de los costos y frecuencias de viaje para los turistas nacionales que acuden en tren hasta la ciudadela inca.

Así lo confirmó el alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca, quien exhortó a los representantes de las empresas ferroviarias a tener en consideración el pedido de la población, ya que de momento, los turistas nacionales son los únicos que llegan a Machu Picchu y pueden reactivar la economía del lugar.

“Nosotros como autoridades, ante una demanda que es justa, respaldaremos siempre a la población, además solucionar todo este problema está en manos de las empresas de trenes, pero simplemente no desean mejorar las condiciones de viaje para los visitantes peruanos. Estas empresas no se están involucrando en la reactivación económica de Machu Picchu y de Cusco en general, no están en sintonía con el turista nacional”, precisó.

Machu Picchu entra a huelga indefinida con bloqueo de vía férrea hasta nuevo aviso (Foto: Juan Sequeiros)

SITUACIÓN

Debido a la pandemia del COVID-19, el tránsito de turistas internacionales a Cusco se ha visto interrumpido y según lo que sostienen los pobladores de Machu Picchu, los visitantes nacionales no llegan en una cantidad adecuada debido a los altos costos en pasaje de tren que tienen que pagar.

Según el alcalde de Machu Picchu, a diario llegan mil connacionales a conocer la maravilla mundial, de ellos solamente 100 acceden al Tren Local y pagan 24 soles de pasaje, mientras que los demás deben pagar tarifas que van desde los 60 hasta los 400 dólares por el mismo viaje.

SUSPENSIÓN

Tras conocerse la medida de huelga indefinida y del bloqueo de vías, la empresa PeruRail emitió un comunicado confirmando la suspensión de todos sus servicios desde y hacia Machu Picchu.

A través de una nota de prensa aseguraron que la disposición obedece a un afán de salvaguardar la integridad de sus pasajeros y colaboradores.

Agregaron que han dispuesto de un convoy para la evacuación de los turistas que se quedaron varados en Machu Picchu y que volverán a operar cuando reciban indicaciones del concesionario de la vía: Ferrocarril Transandino S.A.

Inca Rail apuntó que lamentaba parar sus operaciones y que los pasajeros que tenían programado su viaje para estos días podían modificar o cancelar sus boletos sin costo añadido.

HUELGA CONTINUARÁ

Por su parte, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, Óscar Valencia, indicó que la situación es bastante clara, o aumentan las frecuencias para turistas nacionales o la huelga continúa.

Pese al enorme impacto nacional que esta suspensión de servicios implica, señala que es un costo que deberán pagar a causa de las empresas ferroviarias que no dan su brazo a torcer.

“Ellos sólo quieren llevar 100 turistas nacionales en el Tren Local. ¿Cómo es eso posible?, ¿y el resto? se ve obligado a pagar tarifas de turistas extranjeros en dólares. No es difícil entender que el peruano todavía está muy golpeado y no tiene mucho dinero, ellos (nacionales) quieren llegar a Cusco y reactivar el turismo, pero con esos costos exorbitantes no pueden, no los dejan”, refirió.

MESA TÉCNICA EN CUSCO

En una comunicado del Comité de Defensa de Machu Picchu y el Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, los dirigentes y pobladores locales desconocieron la mesa técnica llevada a cabo en Cusco, asegurando que en todo momento se había quedado que esa reunión se desarrollaría en Machu Picchu y que las autoridades habían preferido desarrollarla en Cusco por un tema de desinterés.

Como se recuerda, ayer llegó una comitiva del Ejecutivo conformada por el viceministro de Transportes, Paul Caiguaray, viceministra de Turismo, Lyda García y la jefa de Ositrán, Verónika Zambrano, que se reunió con las autoridades del gobierno regional en Cusco; sin embargo, estos acuerdos no fueron tomados en cuenta por la población y autoridades de Machu Picchu, quienes citaron que la reunión debía de sostenerse allá.

Machu Picchu entra a huelga indefinida con bloqueo de vía férrea hasta nuevo aviso (Video: Juan Sequeiros)

