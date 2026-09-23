Solo faltan 49 días para que el papa León XIV regrese al Perú, en visita oficial (ver infografía) y reencontrarse con su querido pueblo de Chiclayo, en Lambayeque, al que saludó cuando fue elegido pontífice.

El santo padre permanecerá en territorio peruano del 11 al 16 de noviembre y su recorrido lo llevará por Lima, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. No obstante, uno de los momentos más esperados será su retorno a la ciudad norteña, donde celebrará una multitudinaria misa, tendrá encuentros con la juventud y la comunidad religiosa y volverá a disfrutar su arroz con pato y cabrito a la norteña.

Su regreso ha despertado una gran emoción entre los chiclayanos, quienes esperan ver y escuchar al religioso que durante años caminó por sus calles. “Es el regreso del papa a su diócesis”, dijo el especialista en temas de la Iglesia Católica, Kurth Mendoza. Zaña, donde falleció Santo Toribio de Mogrovejo, también lo espera con ansias.

AGENDA DEL PAPA LEÓN XIV EN EL PERÚ

Visitará el país del 11 al 16 de noviembre del 2026

Miércoles 11 de noviembre

CALLAO-LIMA

17:30.- Llegada a la Base Aérea del Callao

18:15.- Ceremonia de Bienvenida en Palacio de Gobierno

18:45.- Visita a la presidenta de la República

19:45.- Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional

Jueves 12 de noviembre

LIMA

09:30.- Encuentro con los obispos en el Palacio Arzobispal

10:20.- Celebración de la Hora Media en la Catedral

11:30.- Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro pueblo peruano frente a la Catedral

18:00.- Vigilia de oración con los jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental

20:00.- Cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica

Viernes 13 de noviembre

CHICLAYO-PIMENTEL-

CHICLAYO

09:10.- Llegada a Chiclayo desde la Base Aérea del Callao

10:30.- Santa Misa en las Pampas de Pimentel

12:40.- Visita privada a la capilla San Óscar A. Romero

16:30 Encuentro con religiosos en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz

17:45.- Encuentro con jóvenes en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

19:00.- Cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo

Sábado 14 de noviembre

CHICLAYO – SANTA CRUZ- ZAÑA -CHICLAYO

08:00.- Rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María

09:10.- Salida en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba

11:00.- Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba

13:15.- Salida en helicóptero hacia Chiclayo

17:30.- Encuentro de oración en la clausura del Año Jubilar en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo

Domingo 15 de noviembre

CHICLAYO – CUSCO – PUCALLPA – LIMA

07:50.- Salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco

10:30.- Encuentro con los fieles y representantes de la Piedad Popular en Sacsayhuamán

11:45.- Rezo del Ángelus en la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María

13:05.- Salida en avión desde Cusco hacia Pucallpa

15:00.- Encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao

16:45.- Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali

19:05.- Salida en avión desde Pucallpa hacia el Callao

Lunes 16 de noviembre

LIMA

08:30.- Visita a la Casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados

10:30.- Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas

13:15.- Despedida en la Base Aérea del Callao.