Solo faltan 49 días para que el papa León XIV regrese al Perú, en visita oficial (ver infografía) y reencontrarse con su querido pueblo de Chiclayo, en Lambayeque, al que saludó cuando fue elegido pontífice.
El santo padre permanecerá en territorio peruano del 11 al 16 de noviembre y su recorrido lo llevará por Lima, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. No obstante, uno de los momentos más esperados será su retorno a la ciudad norteña, donde celebrará una multitudinaria misa, tendrá encuentros con la juventud y la comunidad religiosa y volverá a disfrutar su arroz con pato y cabrito a la norteña.
Su regreso ha despertado una gran emoción entre los chiclayanos, quienes esperan ver y escuchar al religioso que durante años caminó por sus calles. “Es el regreso del papa a su diócesis”, dijo el especialista en temas de la Iglesia Católica, Kurth Mendoza. Zaña, donde falleció Santo Toribio de Mogrovejo, también lo espera con ansias.
AGENDA DEL PAPA LEÓN XIV EN EL PERÚ
Visitará el país del 11 al 16 de noviembre del 2026
Miércoles 11 de noviembre
CALLAO-LIMA
17:30.- Llegada a la Base Aérea del Callao
18:15.- Ceremonia de Bienvenida en Palacio de Gobierno
18:45.- Visita a la presidenta de la República
19:45.- Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional
Jueves 12 de noviembre
LIMA
09:30.- Encuentro con los obispos en el Palacio Arzobispal
10:20.- Celebración de la Hora Media en la Catedral
11:30.- Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro pueblo peruano frente a la Catedral
18:00.- Vigilia de oración con los jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental
20:00.- Cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica
Viernes 13 de noviembre
CHICLAYO-PIMENTEL-
CHICLAYO
09:10.- Llegada a Chiclayo desde la Base Aérea del Callao
10:30.- Santa Misa en las Pampas de Pimentel
12:40.- Visita privada a la capilla San Óscar A. Romero
16:30 Encuentro con religiosos en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz
17:45.- Encuentro con jóvenes en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
19:00.- Cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo
Sábado 14 de noviembre
CHICLAYO – SANTA CRUZ- ZAÑA -CHICLAYO
08:00.- Rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María
09:10.- Salida en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba
11:00.- Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba
13:15.- Salida en helicóptero hacia Chiclayo
17:30.- Encuentro de oración en la clausura del Año Jubilar en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo
Domingo 15 de noviembre
CHICLAYO – CUSCO – PUCALLPA – LIMA
07:50.- Salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco
10:30.- Encuentro con los fieles y representantes de la Piedad Popular en Sacsayhuamán
11:45.- Rezo del Ángelus en la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María
13:05.- Salida en avión desde Cusco hacia Pucallpa
15:00.- Encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao
16:45.- Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali
19:05.- Salida en avión desde Pucallpa hacia el Callao
Lunes 16 de noviembre
LIMA
08:30.- Visita a la Casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
10:30.- Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas
13:15.- Despedida en la Base Aérea del Callao.