Hoy acabó uno de los inviernos más cálidos que se ha registrado en la costa peruana y a las 7:05 de la noche inició la primavera con temperaturas que seguirán por encima de lo normal debido al fenómeno El Niño Costero.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), durante esta estación se prevé un clima más cálido con posibilidad de nuevos récords, así como frecuencia de precipitaciones en la costa norte.

En Lima Metropolitana, el calor se hará sentir con mayor intensidad conforme avance la temporada y los limeños deberán prepararse para días cada vez más calurosos.

En los distritos cercanos al litoral, como el Callao, Cercado de Lima, Breña y Jesús María, las temperaturas oscilarían entre los 19°C y 30°C. Mientras tanto, en zonas más alejadas del mar, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, los termómetros marcarían entre 18°C y 31°C.

Además, hacia fines de año existe la probabilidad de que algunos sectores de Lima superen los 32°C.

CAMBIO. En los primeros días de la primavera, durante las mañanas, se esperan condiciones de cielo cubierto o nublado, acompañadas ocasionalmente de garúas o lloviznas, mientras que hacia el mediodía podría aparecer el brillo solar.

En la costa centro y sur también se pronostican lloviznas durante las noches y madrugadas, además de un incremento de los vientos, mientras que en la costa norte, especialmente en Piura y Tumbes, se esperan lluvias de ligera intensidad entre el 22 y el 25 de septiembre.

OJO AL DATO. Durante la primavera, se prevén niveles de radiación ultravioleta entre “alto” y “extremadamente alto” a nivel nacional.