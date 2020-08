Una mujer de 63 años perdió el brazo izquierdo tras ser atacada ferozmente por un jaguar al interior de un zoológico en la ciudad de Puerto Maldonado (Madre de Dios). Fémina estaba desempleada por la pandemia y aceptó el trabajo de cuidar a un adulto mayor dentro del lugar.

Se trata de Alejandrina Manya, quien salió hacia donde estaban los animales por indicaciones de su empleador y dueño del zoológico; sin embargo, fue embestida por el animal, que le dejó graves lesiones en la mano, antebrazo y brazo izquierdo.

“El caballero me dijo vamos a ver a los animales y él entró primero y de ahí entré yo, en eso me jaló del brazo el jaguar, creo que no tienen ni mallas ni rejas de protección, harto rato estuve gritando y nadie me acudió yo era la única desconocida ahí porque por la pandemia ni va gente al zoológico”, señaló la víctima.

Tras el ataque, la fémina fue trasladada hasta el Hospital Santa Rosa, donde médicos tomaron la decisión de amputarle el brazo por el daño que sufrió y a fin de evitar futuras complicaciones.

En comunicación con “Radio Madre de Dios”, Alejandrina mencionó que el último sábado la operaron, y el nieto del dueño del local fue a verla; además, le prometió hacerse cargo de todos los gastos, pero desde la fecha no lo ha vuelto a ver.

Al enterarse de la noticia, Christian Pinedo, hijo de la agraviada, viajó desde su natal Cusco a Puerto Maldonado, a fin de atender a su madre y verificar su estado de salud.

“Mi mamá es una persona fuerte pero ahora ha quedado inválida, ella no recibió una capacitación correcta para trabajar ahí. Por el tema de la pandemia se quedó desempleada y como necesitaba recursos aceptó el trabajo para cuidar a un adulto mayor, el papá del dueño del zoológico, pero no le dijeron por dónde entrar ni nada”, acotó Christian.

INVESTIGACIÓN

La especialista del Área de Fauna Silvestre de la Gerencia regional Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios, Roxana Cachique, indicó que los propietarios del zoológico sí le informaron sobre el accidente, pero sólo le dijeron que el jaguar la había mordido.

“Aparentemente ha sido una negligencia (...) Hemos tenido conocimiento ayer (viernes) de los hechos. Se hará la constatación el lunes, va a ir personal a hacer la visita (...) tenemos que ver qué ha pasado con el tema de la infraestructura”, citó.

