Los mercados que no cumplan con las medidas sanitarias y desinfección en todos los ambientes serán cerrados, así lo advirtió el jefe de la oficina de Fiscalización de la Municipalidad de Piura, Juan Carlos Álamo Castro, quien señaló que la supervisión iniciará a partir de hoy con el apoyo de la Policía y Fuerzas Armadas.

Álamo explicó que de los trece centros de abastos privatizados del Complejo de Mercados, solo tres por iniciativa propia cerraron sus locales para iniciar una limpieza y desinfección profunda como medida de prevención y bajar la carga viral del Covid-19.

“Si no desinfectan, no cumplen con las reglas de señalización, no colocan cilindros con jabón para el lavado de manos de comerciantes y clientes, y no cumplen con el distanciamiento social y tampoco obligan a todos los clientes a usar mascarillas, vamos a clausurar los mercados”, afirmó Álamo.

Se quiere evitar que la aglomeración de gente sea un foco infeccioso en la ciudad que a la fecha se tiene reportado 568 casos confirmados de coronavirus.