Eran las 10:30 de la mañana cuando Edwin Alexi Gómez Gutiérrez, futbolista del Deportivo Garcilaso, y ex integrante de Universitario de Deportes, fue detenido ayer en un gimnasio ubicado en el distrito cusqueño de Santiago.

“La Hiena”, como lo conocen sus amigos en el ámbito deportivo, tiene vigente una requisitoria por agresión en contra de una mujer, en la modalidad de violencia física.

La presencia policial sorprendió al jugador que se encontraba realizando trabajos físicos de cara al clásico encuentro con el club Cienciano. Tras su detención, fue trasladado a la carceleta judicial de la Ciudad Imperial.

Sobre el deportista recae una imputación grave relacionada con el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

DENUNCIA. De acuerdo a los antecedentes judicial, Andrea Barrantes, su exconviviente, lo denunció por supuestas agresiones en contra de ella y de su menor hijo.

“Me agarró fuerte del cabello, me tiró contra la cama, y yo le dije ‘por favor para, no me hagas nada’, y el dijo ‘te dije que yo soy loco’, y lo hacía con más odio. Lo único que dije fue Dios mío por favor ayúdame porque este hombre me va a matar”, dijo en una oportunidad a un programa de espectáculos.

En el 2021, un juzgado falló a favor del Gómez en una querella por difamación que este inició contra su expareja.