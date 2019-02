Venezolano que mató a tres policías en su país es capturado y confiesa su crimen (VIDEO)

Un ciudadano venezolano fue detenido en medio de una balacera en Chincha, Ica, al tener orden de captura por Interpol.

Se trata de Nelson Enrique Ramírez Araguayan (30), quien es acusado de haber asesinado a tres policías en el estado de Anzoátegui, en Venezuela, y a una mujer en Ecuador, país por el que pasó antes de llegar a Perú.

Cuando que interrogado por la Policía de Chincha, el venezolano aceptó sus crímenes en Venezuela, pero aseguró que nunca mató a nadie en Ecuador.

Sin embargo, Ramírez Araguayan afirmó que mató a los agentes venezolanos en defensa propia: "Ellos me iban a matar, yo tenía un arma y ellos no me supieron revisar. Cuando ellos me golpean y uno de ellos recibe una llamada, él me queda viendo y dice 'sí, aquí te lo llevo, espéranos por allá para entregártelo'".

"Asustado saqué mi arma y le disparé a los tres funcionarios", confesó.

El extranjero indicó que los tres agentes "quedaron muertos".

Asesinato en Ecuador

Pese a confesar el delito en Venezuela, Nelson Ramírez aseguró que él no mató ni descuartizó a una mujer ecuatoriana, tal como se indica en la orden de captura de Interpol.

"Eso no es verdad, yo por Ecuador simplemente pasé y en los registros de mi entrada dice que yo no me quedé. No me lo niego lo de Venezuela, lo de Ecuador lo están haciendo para implicarme para enchavarme (desprestigiar) en las redes", se defendió.

Cabe resaltar que cuando Nelson Ramírez fue detenido en Chincha Alta, portaba un arma de fuego y previo a su detención hizo tres disparos a la patrulla policial para evitar su detención.

