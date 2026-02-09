A las 00:14 horas del 1 de enero de 2026, Sally Prudencio, de 33 años, logró convertirse en madre gracias a la fertilización in vitro, técnica de reproducción asistida que le permitió quedar embarazada tras dos intentos fallidos. Tener en brazos a Mara, la primera bebé que nació en este nuevo año, fue el mejor regalo de su vida. “Es una emoción inexplicable”, dijo conmovida junto a su esposo Juan Carlos Castro.

Ambos, con la ilusión de ser padres, acudieron al Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), que cuenta con el único servicio de Medicina Reproductiva del sector público, el cual brinda la oportunidad de concebir hijos deseados a parejas que no tienen recursos económicos suficientes para acceder a estos tratamientos especializados de alto costo.

Según el doctor Luis Alberto Carpio Guzmán, especialista en Reproducción Humana del INMP, hay una tendencia creciente de pacientes que presentan problemas de infertilidad y acuden a servicios de reproducción asistida para someterse a tratamientos de baja complejidad, como la inseminación intrauterina, y de alta complejidad, como la fecundación in vitro.

“Más del 17 % de las parejas en edad reproductiva sufren de problemas de infertilidad. La tendencia a nivel mundial es al alza porque en los últimos años las parejas postergan su fertilidad, entonces, no tienen hijos en sus mejores etapas reproductivas, que es entre los 20 y 30 años, y los tienen a partir de 30 hasta 40, donde ya las tasas de embarazos caen. Por eso, es que requieren estos tratamientos”, señaló a OJO.

El doctor Luis Alberto Carpio Guzmán ha ayudado a decenas de parejas a convertirse en padres.

PANORAMA. En las paredes contiguas a su consultorio en el INMP, destacan las fotos de bebés, actualmente niños y adolescentes, que nacieron gracias a estas técnicas de reproducción asistida que se diferencian por la complejidad y se realizan luego de una evaluación exhaustiva de la pareja.

Carpio Guzmán detalló que en el 2015 vinieron a este mundo los primeros bebés cuyos padres pasaron por un procedimiento de fecundación in vitro. “Fueron gemelos y su mamá era una paciente de 33 años que tenía cinco años buscando un embarazo y felizmente todo fue positivo”, contó. “Desde entonces (hasta ahora), ya deben haber nacido unos 300”, estimó tras precisar que la tasa de nacidos vivos es de 30 %.

Instituto Nacional Materno Perinatal presentó a los primeros bebés nacidos del 2026. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

El doctor agregó que entre el 2024 y 2025, por cada año, han realizado más de 200 procedimientos de fecundación in vitro, que es lo más solicitado por mayores de 30 años y es viable para las mujeres hasta los 42 años. Luego vienen las inseminaciones intrauterinas, que están alrededor de 180. “Después de la pandemia, época en la que no hubo, hemos ido en aumento y esperamos llegar a más”, anotó.

OJO AL DATO. El Seguro Integral de Salud (SIS) cubre hasta el 50 % de la fecundación in vitro, valorizada en 10 mil soles, costo menor a la privada.